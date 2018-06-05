РИАМО - 5 июн. Сотрудники полиции задержали в подмосковном городском округе Подольск троих уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 36 лет до 51 года, подозреваемых в совершении кражи иномарки за 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов в поселке Быково. Сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска правонарушители были установлены и задержаны в момент перегона похищенной иномарки.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении правонарушителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.