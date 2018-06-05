РИАМО - 5 июн. Автомобиль совершил наезд на троих пешеходов после столкновения с другой машиной на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в 21:30 4 июня на Каширского шоссе в городском округе Домодедово произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов.

«В результате наезда три человека получили травмы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.