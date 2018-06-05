РИАМО - 5 июн. Замоскворецкий суд Москвы решает вопрос о принятии к производству заявления о снятии ареста с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Замоскворецкий районный суд Москвы в порядке статьи 397 УПК РФ назначил на 29 июня судебное заседание по вопросам о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, в части денежных средств в размере 2 миллионов долларов. Судом также решается вопрос о принятии к производству заявления о снятии ареста с имущества Улюкаева», - сказал собеседник агентства.

Улюкаева задержали при получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выданную Минэкономразвитием России положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций компании «Башнефть» в размере 50%.

Улюкаев приговорен к восьми годам в колонии строгого режима. Замоскворецкий суд, вынесший 15 декабря свой вердикт, также обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей (эквивалент полученных 2 миллионов долларов) и запретил экс-чиновнику занимать должности в органах госвласти в течение восьми лет после освобождения. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор, исключив из него запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях.