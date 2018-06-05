РИАМО – 5 июн. Президент России Владимир Путин накануне официального визита в Вену дал интервью австрийским СМИ, в частности, российский лидер ответил на вопрос о том, почему он фотографируется на отдыхе в полуголом виде, сообщает во вторник Газета.ru.

Так, австрийский журналист Армин Вольф попросил прокомментировать фотографии Путина в полуобнаженном виде, которые любят тиражировать СМИ по всему миру. Собеседник российского лидера отметил, что подобные снимки публикуются, в частности, на сайте Кремля и сделаны не туристами и папарацци.

«Вы сказали «в полуголом» (виде – ред.). Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохо не вижу», — сказал президент.

Кроме того, отвечая на другие вопросы, Путин назвал Австрию «традиционным надежным партнером в Европе».

«Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог — ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики», — отметил Путин.

Он также добавил, что уважает Австрию за «нейтральный статус».

Как напоминается в сообщении, Путин в последний раз посещал Австрию в 2014 году. Кроме того, российский лидер за последнее время уже дважды принимал в Москве австрийского канцлера Себастьяна Курца.