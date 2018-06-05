РИАМО – 5 июн. Больше всех от исполнения майских указов президента России выиграли научные сотрудники, за год их заработная плата увеличилась на 136%, что в десятки раз больше прогнозируемой инфляции за 2018 год, пишет во вторник газета «Известия».

«В первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом прошлого оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тысяч рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%)», - говорится в статье.

На втором месте по росту зарплат расположились преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тысяч рублей. На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тысяч рублей, отмечается в обзоре НИУ ВШЭ.

Прогноз Минэкономразвития на этот год предполагал, что реальные зарплаты вырастут на 4,1%, однако впоследствии он не оправдался. В целом в первом квартале 2018 года оплата труда выросла на 11% и составила 42,3 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата. В апрельском обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ говорится, что в номинальном выражении оклады работников госсектора в 2018 году увеличатся на 13-15%, а в целом по экономике — на 10%.

Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017-го уровень оплаты труда рос по 7–8% в номинальном выражении. Зарплаты растут не только в бюджетном секторе: коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам, что связано с дефицитом кадров и ужесточением борьбы за квалифицированных работников в отдельных отраслях.

«При этом в госсекторе уже в следующем году рост номинальных зарплат опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, полагают аналитики ЦБ. Набранные темпы роста зарплат смогут увеличить только новые правительственные программы, если они появятся, или же сокращение уровня безработицы», - добавляется в материале.

Как полагают эксперты, потенциал роста окладов в этом году исчерпан, и в следующие два года зарплаты будут расти примерно темпами прогнозируемой инфляции в 4%. При существующих темпах роста ВВП увеличение зарплат ограничено 6-7%. В ближайшие годы индексация оплаты труда будет зависеть от реализации нового майского указа президента и экономической программы, ориентиры которой глава государства наметил в послании Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин подписал майские указы 7 мая 2012 года. Согласно одному из них, к 2018 году реальная заработная плата в России должна была вырасти в 1,4-1,5 раза. При этом у учителей, мастеров производственного обучения среднего профессионального образования, работников культуры оклады должны были увеличиться до средней зарплаты по региону, а у врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200% от средней по субъекту Федерации.