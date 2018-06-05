РИАМО - 5 июн. Глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, который одержал победу на праймериз партии «Яблоко», объявил о том, что не будет участвовать в выборах мэра столицы, он считает, что не сможет собрать необходимого количества подписей, сообщает во вторник РБК.

«Есть один фактор, который, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов — муниципальный фильтр. После пятничных дебатов, когда я одержал победу, я провел несколько консультаций, постарался оценить свои возможности по получению подписей муниципальных депутатов», — сказал Якубович.

По его словам, он понял, что не сможет собрать необходимого количества подписей.

«Яблочных депутатов достаточно в 55 муниципальных округах. Для меня это мало. Еще 55 подписей необходимо получить какими-то другими методами. Я проконсультировался, пообщался и понял, что эта задача для меня невыполнимая», — пояснил Якубович.

Как отмечается в сообщении, при этом политик рекомендовал выдвинуть от партии в мэры Москвы главу столичного отделения «Яблока» Сергея Митрохина, который также вышел во второй тур праймериз, набрав по его итогам 42% голосов.

Согласно законодательству, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% местных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, то есть в 110.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее действующий мэр столицы Сергей Собянин объявил о решении баллотироваться на пост столичного градоначальника на выборах в 2018 году. Также о своем намерении участвовать в выборах мэра объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Мосгоризбирком уже принял документы от первых двух кандидатов на пост мэра Москвы – председателя Конституционного комитета «К» Алексея Назарова и гендиректора коммерческой организации Игоря Суздальцева.