РИАМО - 5 июн. Во вторник в столице ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, жителям и гостям Москвы рекомендовали не укрываться под деревьями во время непогоды, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по городу.

«По информации Росгидромет, в течение дня 5 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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