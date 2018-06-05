РИАМО - 5 июн. В Подмосковье и Москве за прошедшую ночь выпало до 8 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы, сообщила РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

«Основные дожди пришлись на ночное время . По предварительным оценкам, в Москве на метеостанции ВДНХ за ночь выпало 3 миллиметра, в окрестностях города до 5 миллиметров, а больше всего выпало на западе Московской области – это в Волоколамске и в Можайске, по 8 миллиметров», - сказала Волосюк.

Она отметила, что норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«Уже сильных дождей, как были ночью, сегодня днем мы не ждем. Дожди будут кратковременными, вряд ли принесут суммарно за сегодняшний день больше 3 миллиметров», - добавила Волосюк.

Во вторник в Московском регионе установится облачная прохладная погода, ожидается кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до плюс 18 градусов.