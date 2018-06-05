РИАМО - 5 июн. В Москве завершилось комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда, начатое осенью 2017 года, на этих территориях появились скамейки, информационные стелы и газоны, сообщил РИАМО во вторник заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ранее здесь реконструировали ливневую канализацию и отремонтировали инженерные коммуникации: газопровод, водопровод и тепловые сети. На Солянке и в Солянском проезде проложили более 1,2 тысячи метров траншей кабельной канализации, куда убрали 5,5 тысяч метров воздушных линий связи, и установили около 90 кабельных колодцев. Это позволит оперативно выполнять ремонт в случае необходимости и подключать дополнительные линии без масштабных разрытий», - сказал Бирюков.

По его словам, на четной стороне Солянского проезда пешеходная часть расширена до 2,5 метров и замощена гранитной плиткой, общая площадь мощения – почти 6,5 тысяч квадратных метров. Также на Солянке и в Солянском проезде установлено более 2 тысяч метров бордюрного камня и более 70 опор для современных фонарей с энергосберегающими лампами.

На проезжей части и дворовых территориях демонтировали изношенное дорожное покрытие и уложили новый асфальт, нанесли дорожную разметку, установили светофор и дорожные знаки. Кроме того, обустроено 2,5 тысяч квадратных метров газонов, установлены урны, скамейки и 2 информационные стелы для удобства горожан и туристов.

«На обеих улицах мы оптимизировали ширину полос движения. Это позволило сохранить прежнее количество полос, по три на каждой улице, и при этом расширить тротуары и упорядочить скорость потока. После благоустройства две полосы отвели для общественного транспорта и одну – для автомобилей», – сказал Бирюков.

Он добавил, что в этом году в центре столицы ведутся работы на улицах и переулках, примыкающих к ранее благоустроенным территориям. Так, Солянка и Солянский проезд примыкают к благоустроенной зоне Спасоглинищевского переулка.