РИАМО - 5 июн. При проведении земляных работ в поле в деревне Федюнькино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья нашли четыре минометные мины времен Великой Отечественной войны, их планируют уничтожить во вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Четвертого июня в 17:40 от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение, что при проведении земельных работ в поле были обнаружены минометные мины (76 миллиметров) в количестве четырех штук времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД», - говорится в сообщении.

Была подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в Военный комиссариат Московской области. Во вторник работы по уничтожению минометных мин запланированы силами министерства обороны России.