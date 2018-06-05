РИАМО - 5 июн. Реставраторы завершили восстановительные работы главного дома городской усадьбы Д.Ф. Новикова — А.Н. Давыдова на Большой Ордынке в Москве, который был построен в 1821–1878 годах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главный дом городской усадьбы был построен в первой половине XIX века по заказу коллежского асессора Д.Ф. Новикова. Позже им владел купец А.Н. Давыдов. Это деревянное одноэтажное здание с двумя каменными пристройками.

«Лепной декор фасада выполнен в архитектурном стиле историзма, сочетающем в себе прежде распространенные направления (готика, барокко и рококо) и современные для той эпохи декоративные элементы», - говорится в сообщении.

Так, окна здания украшают наличники и сандрики — небольшие карнизы треугольной формы. Три центральных окна на главном фасаде, который выходит на Большую Ордынку, оформлены лучковыми (полукруглыми) сандриками.

Они характерны для стиля барокко. Кроме того, главный фасад украшен лепным фризом — горизонтальной полосой с орнаментом в виде аканта — тропического растения с резными листьями. Такое украшение широко использовалось в античной, а затем и в готической архитектуре.

«В конце XIX — начале XX века в доме были устроены квартиры, которые сдавались внаем. До 1984 года здание было жилым, а затем использовалось для административных целей. Сейчас главный дом городской усадьбы Новикова — Давыдова является выявленным объектом культурного наследия. Любые реставрационные работы в нем должны согласовываться с Департаментом культурного наследия города Москвы и проводиться под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания не может быть нарушен», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, к моменту начала работ дом находился в аварийном состоянии. У него обрушилась крыша, фасады обветшали, лепной декор был частично утрачен. Реставрация продолжалась полтора года.