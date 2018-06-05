РИАМО - 5 июн. На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили второй инновационный поезд «Москва», первый такой состав начал курсировать по «оранжевой» ветке в середине мая, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

«По будням Калужско-Рижской линией пользуются порядка 1,1 миллиона человек — это одна из самых загруженных линий метро. Обновление парка подвижного состава этой ветки продолжится уже в июне», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Теперь в столичной подземке курсируют 48 поездов «Москва», 46 перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии. Первый поезд «Москва» на Калужско-Рижской линии запустили 14 мая.

Новый поезд столичного метрополитена — «Москва» — был запущен 14 апреля 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров стали комфортнее.

В поезде «Москва» сквозной проход по всем вагонам. Составы адаптированы для маломобильных пассажиров: в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Пассажиры могут заряжать гаджеты с помощью USB-зарядок, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Подвижной состав закупается по контракту жизненного цикла. Согласно условиям, производитель поставляет новые вагоны и должен обслуживать их в течение всего срока эксплуатации — 30 лет.