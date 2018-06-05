РИАМО - 5 июн. Для жителей районов Москвы, где будут действовать ограничения во время чемпионата мира по футболу, в приложении «Парковки Москвы» создали новую функцию «специальный пропуск», сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Пропуск выглядит как специальная отметка в интерфейсе приложения, разрешающая въезд в зону ограничений. Для того чтобы проехать, резидентам нужно будет предъявить на въезде в район проживания соответствующую отметку в мобильном приложении. Также будут действовать и обычные пропуска, которые выдают префектуры.

«Для удобства автомобилистов во время чемпионата мира в приложении появятся пуш-уведомления, которые предупредят об ограничениях на въезд. Просим всех автомобилистов обновить приложение до последней версии, чтобы его использование было максимально удобным», - говорится в сообщении.

Узнать информацию о работе мобильного приложения «Парковки Москвы» и о порядке получения аккредитации в зону ограничений можно круглосуточно по телефону контакт-центра «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54. При звонке с мобильного нужно набрать 3210.