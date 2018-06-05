РИАМО - 5 июн. В Москве в рамках фестиваля «День России. Московское время» подготовили цикл из 27 бесплатных пешеходных экскурсий, посвященных истории и быту столицы, сообщается во вторник на официальном сайте мэра города.

«Попасть на экскурсии можно 10, 11 и 12 июня. На экскурсиях покажут места, связанные с поэтом Владимиром Маяковским, расскажут, в какой столичный храм чаще всего заходила поэтесса Анна Ахматова, а также что хотел, но не смог вывезти Наполеон Бонапарт из Москвы в Париж во время Отечественной войны 1812 года», - говорится в сообщении.

Каждая прогулка продлится от полутора до двух часов, вести их будут гиды городского проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.

Все экскурсии пройдут по оригинальным маршрутам. Несколько экскурсий посвятят писателям и поэтам столицы. Так,10 июня можно будет узнать о Москве Анны Ахматовой. В городе немало мест, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.

«Экскурсантам покажут усадьбу купцов Куманиных на улице Большая Ордынка. В этом доме Ахматова жила на протяжении 28 лет, с 1938 по 1966 год. Одна из основных остановок — Скорбященская церковь на Большой Ордынке, куда часто приходила поэтесса», -добавляется в материале.

Вечером 11 июня состоится пешеходная экскурсия, посвященная поэту Владимиру Маяковскому. Начнется она с показа особняка архитектора Федора Шехтеля на Большой Садовой улице. Маяковский дружил с детьми архитектора Львом и Верой и часто бывал в этом доме. Там же поэт готовил к публикации свой первый сборник стихов «Я».

Кроме того, горожанам покажут Дом Нирнзее в Большом Гнездиковском переулке — место встречи многих известных поэтов и писателей Серебряного века. Частью экскурсионного маршрута станет и Камергерский переулок, где в 1920-е годы работало артистическое кафе «Десятая муза».