РИАМО - 5 июн. На более чем 30 станциях Московского центрального кольца до конца года заменят навигацию, вместо бумажных карт установят световые панели, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые элементы навигации лучше видны, и они долговечнее бумажных навигационных наклеек. Вместе с панелями на платформах устанавливают таблички с рекомендациями, как вести себя в различных ситуациях. Например, куда обращаться пассажирам, если они забыли вещи в поезде, или как действовать, если попутчику стало плохо», - говорится в сообщении.

Кроме того, на платформах всех станций МЦК нанесут специальную напольную разметку. Она обозначит зону для посадки пассажиров, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для провозки велосипедов.

«В настоящее время разметку нанесли на платформы шести станций: «Площади Гагарина», «Крымской», «Верхних Котлов», «Лужников», «Шелепихи», а также «Кутузовской». В дальнейшем разметка появится на остальных платформах МЦК», - подчеркивается в сообщении.

Навигацию в метро полностью обновят до конца года. Названия станций продублируют на английском зыке. На указателях отметят социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.