РИАМО - 5 июн. В Московской области за последние сутки произошло почти 20 возгораний, в то же время на дорожные аварии спасатели реагировали 16 раз, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 19. Спасенных – пять. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 19 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Во вторник сжигание порубочных остатков в Подмосковье не запланировано.