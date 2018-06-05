РИАМО - 5 июн. В Подмосковье и Москве во вторник установится облачная прохладная погода, ожидается кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, днем 5 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха не превысит 15 - 17 градусов в Москве и 13 - 18 по области. Среднесуточная температура воздуха окажется на пару градусов ниже климатических значений для этого дня», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет, но останется на 13-14 единиц ниже нормального, что станет основным фактором, негативно влияющим на самочувствие метеозависимых людей.

«Нехороша такая погода для людей, страдающих от низкого артериального давления, у кого проблемы с сердцем и сосудами, а также нарушена функция органов дыхания. Проявляется негативное влияние пониженного атмосферного давления в ощущении общей слабости, затрудненного дыхания, нехватки воздуха, возникновении одышки. А люди, у которых повышено внутричерепное давление, могут страдать от мигрени», - добавляется в материале.

Специалисты предупреждают, что порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психоэмоциональными нарушениями. Самое важное в такие дни - поддержать артериальное давление на приемлемом уровне, для этого необходимо воспользоваться медикаментозными средствами, настойками лечебных трав, поможет контрастный душ.