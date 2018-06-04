РИАМО - 4 июн. Пассажиры общественного транспорта в Московском регионе могут приобрести новые брелоки в виде футбольного мяча с транспортными приложениями «Стрелка» и «Тройка», стоимость одного брелока составляет 350 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 «Стрелка» выпустила ограниченную серию транспортных брелоков в виде мячей. По функционалу брелок не отличается от «классических» пластиковых карт «Стрелка» и «Тройка», на нем установлено два транспортных приложения с самостоятельными балансами. Брелок выполнен из прочного пластика, он водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям», - говорится в сообщении.

Приобрести брелоки в виде футбольного мяча можно в корпоративных магазинах «Я люблю Сбербанк» от Сбербанк-АСТ на улице Вавилова, дом 19, Оружейном переулке, дом 41, а также в интернет-магазине ilovesberbank.ru. Стоимость составляет 350 рублей.

«У жителей региона и гостей чемпионата мира по футболу теперь есть отличная возможность воспользоваться единым проездным на все виды транспорта Москвы и Московской области в виде брелока-мяча и потом оставить его себе как сувенир о главном спортивном событии этого лета. Брелоки выпущены специально к чемпионату мира ограниченной серией в количестве всего 600 штук», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Треков.

Как отметил президент АО «УЭК» Михаил Казаков, проездной билет в виде брелока является популярным форматом у жителей Московского региона. С начала реализации брелоков с функционалом карт «Стрелка» и «Тройка» продано уже более 20 тысяч штук.

Оплатить проезд картой «Стрелка» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах. При помощи карты «Тройки» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах Аэроэкспресс, а также вход в интерактивный музей «Лунариум», «Московский зоопарк».