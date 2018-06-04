РИАМО - 4 июн. Из-за надвигающейся грозы с сильным дождем водителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт и парковать свои машины подальше от деревьев и билбордов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 10:00 утра 5 июня в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

«Будьте осторожны на дороге, соблюдайте ПДД и паркуйте автомобили правильно: подальше от деревьев, билбордов и шатких конструкций. Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс» обещают, что сегодня поездки с ними будут удобнее, чем на личном авто», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.

Пятого июня в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.