РИАМО - 4 июн. В медицинские учреждения Москвы на прошлой неделе обратились 1006 человек по поводу укусов клещей, также было зарегистрировано 23 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях, зонах отдыха и городских кладбищах. С начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве обработано более 885,5 гектаров территорий, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По данным оперативного мониторинга на 21-й неделе 2018 года, в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратилось 1006 человек. Обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений», - говорится в сообщении.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 20718 человек, из них – 6713 детей, в 2017 году – 11191 и 3529 соответственно, за 21 неделю мониторинга привиты 3489 человек, из них 1269 детей.

Присасывание клещей происходило на территориях Московской области; в областях и республиках Российской Федерации: Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, Карелии, Татарстане, Мордовии,Удмуртии, Чувашии, Крым; в странах: Белоруссия, Грузия, Германия, Израиль, Кипр, Куба, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

С начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве зарегистрировано 23 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), присасывание клещей произошло на территории Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Саратовской и Тульской областей, Краснодарского края, Мордовии и Дагестана, а также в Болгарии.

С начала сезона зарегистрировано два завозных случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Присасывание клещей произошло во время туристической поездки в Таиланде, а также на территории озера Байкал. Заболевшие профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) не получали.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.