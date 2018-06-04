РИАМО - 4 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние Малой Московской детской железной дороги недалеко от подмосковного Жуковского, все мелкие недочеты были исправлены на месте, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Сотрудники территориального отдела №16 Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями Детской железной дороги проверили объекты стальной магистрали. Выявленные при проведении осмотра незначительные нарушения были устранены на месте.

«В целом территория и объекты, размещенные на территории чугунной дороги, находятся в надлежащем состоянии. Инспекторы отметили, что юные железнодорожники, в пример своим взрослым «коллегам», осуществляют постоянный контроль за соблюдением чистоты и порядка в летний период, что сказывается на качестве функционирования учебной «железки», - сказала Витушева.

Малая Московская детская железная дорога была открыта в 1935 году на границе городского округа Жуковский и поселка Кратово Раменского района.

В настоящее время протяженность путей детской железной дороги составляет 4,960 километра, ширина колеи - 750 миллиметров (ширина обычной колеи - 1520 миллиметров).

По маршруту две станции, «Пионерская» и «Юность», посадочная платформа «Школьная». Есть все виды связи, четыре охраняемых переезда, из них два - с автоматической светофорной сигнализацией и два неохраняемых, локомотивное депо.

Движение поездов по Малой Московской детской железной дороге осуществляется в период летних каникул: с конца мая до последнего воскресенья августа. Обучение на Кратовской ДЖД проходят школьники 11-15 лет из 25 школ от Москвы до Конобеево. Кроме того, на Малой Московской проходят летнюю практику учащиеся кружка юных железнодорожников при Московском государственном университете путей сообщения (МГУПС / МИИТ).