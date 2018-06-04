РИАМО - 4 июн. Сотрудники полиции провели рейд «Нелегал-2018» и выявили более 6 тысяч нарушений в сфере миграции, было наложено штрафов на сумму около 14 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На территории Подмосковья в период с 15 по 23 мая проведен 1-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» по стабилизации миграционной ситуации, выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

«Всего в рамках мероприятия территориальными органами МВД России на районном уровне, подчиненными ГУ МВД России по Московской области, выявлено более 6 тысяч административных нарушений в сфере миграции, в том числе более 2,5 тысяч нарушений въезда, выезда и пребывания в Российской Федерации, более 1,5 тысяч нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности», - говорится в сообщении.

Наложено административных штрафов на общую сумму 13,9 миллиона рублей, взыскано более 8,4 миллиона рублей. Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено 1,4 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

В отношении семи иностранных граждан приняты решения о депортации за пределы Российской Федерации, депортировано – четверо.

В период проведения первого этапа ОПМ «Нелегал-2018» возбуждено 76 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации за организацию незаконной миграции.