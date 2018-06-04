РИАМО - 4 июн. Строители завершают сооружение надземного пешеходного перехода через Мичуринский проспект, переход связывает одноименную станцию метро с одним из вестибюлей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Завершаем строительство нового надземного пешеходного перехода через Мичуринский проспект. Он связывает одноименную станцию с вестибюлем на нечетной стороне улицы. По переходу можно пройти в метро и пересечь Мичуринский проспект», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, переход расположен на холме, на нечетной стороне Мичуринского проспекта.

Строящаяся станция метро «Мичуринский проспект» полуподземная и трехуровневая, что связано с перепадом высот вдоль одноименного проспекта.

Станция «Мичуринский проспект» строится на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На нем расположатся еще шесть станций: «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Запустить этот отрезок линии планируют в 2019 году. Когда он откроется, транспорт станет доступнее для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.