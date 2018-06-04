РИАМО - 4 июн. Снижение захоронения отходов минимум на 50% являются целью реформирования отрасли мусороперерботки в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган выступил на заседании Общественной палаты региона с докладом о разработке и внедрении новых экологических стандартов в сфере обращения с отходами.

«Министр рассказал о планах строительства современных, высокотехнологичных комплексов по обработке отходов (КПО) и обозначил главную цель реформирования отрасли – снижение захоронения мусора на полигонах, как минимум, на 50%», - говорится в сообщении.

По словам Когана, с момента, когда в результате мониторинга специалисты получили объективную картину того, где образуются отходы, куда и в каком объеме они направляются. С 1 июля в полной мере заработает система «электронный талон», что позволит в автоматическом режиме отслеживать потоки и препятствовать незаконному завозу отходов на полигоны.

К концу года все мусоровозы региона планируется завести в систему ГЛОНАСС, а в 2019 году – оснастить датчиками подъема-опускания кузовов. Таким образом будет обеспечен тотальный контроль над потоками и практически исключены нарушения в отрасли.

«Глава Минэкологии рассказал также о том, как будут работать вновь построенные КПО. Благодаря системе «умных» сепараторов, появится возможность отделять не менее 30 процентов органики, направляя ее на производство компоста. На автоматических линиях будут также извлекаться пластик, бумага, стекло и жестяная банка – все это будет направлено на рециклинг», - добавляется в материале.

Коган отметил, что уже рассчитаны стоимость и сроки возведения КПО, определен список потенциальных поставщиков оборудования.

Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов особо подчеркнул важность общественного контроля как на стадии строительства, так и при эксплуатации комплексов по переработке и утилизации. Прозвучало предложение совместными усилиями организовать постоянный мониторинг работы КПО и действующих полигонов.

Особо члены ОП остановились на проблеме информирования населения о ходе реформы, донесения объективной информации. Представители Минэкологии и общественники договорились усилить работу в этом направлении.