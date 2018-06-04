РИАМО - 4 июн. В Москве в ближайшие часы и в ночь на 5 июня в отдельных районах ожидается гроза с дождем и сильным ветром, спасатели призывают горожан соблюдать осторожность, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 10:00 утра 5 июня в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», - отмечается в сообщении.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому спасатели рекомендуют водителям припарковаться. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

«При сильном ветре, находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - добавляется в сообщении.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.

Пятого июня в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.