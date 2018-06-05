РИАМО - 5 июн. Во вторник, 5 июня, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная Московскому областному молодежному образовательному форуму «Я – гражданин Подмосковья».

В пресс-конференции примут участие:

- министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева;

- российский общественный и политический деятель, ученый Дмитрий Поликанов;

- Олимпийский чемпион Александр Легков;

- заместитель председателя Общественной палаты Московской области, ведущий новостей 1 канала Сергей Тугушев;

- программный директор форума Денис Исмаков.

Участники мероприятия ответят на вопросы журналистов и расскажут о ключевых особенностях областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» в 2018 году, о порядке регистрации участников и новом формате программы проведения форума.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошевская)

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