РИАМО - 5 июн. Музыкально-драматический спектакль, оперные постановки, выставка и множество разнообразных концертных программ значатся в афише IV Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который пройдет в подмосковном Клину со вторника по 11 июня, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.

«Опубликована афиша IV Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который пройдет в Клину с 5 по 11 июня. В этом году в афише фестиваля — и постоянные его участники, и те, кто приедет в Клин впервые. Каждый из традиционно участвующих в фестивале — Денис Мацуев, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман — представит в Клину новую программу», - говорится в сообщении.

Так, Мацуев будет выступать в гала-концерте 7 июня, в бетховенской программе «Обнимитесь, миллионы». Участниками программы станут актриса Чулпан Хаматова и известный австрийский актер Иоханнес Криш, а также Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского.

Башмет представит в Клину музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой даме». Арии из оперы Чайковского исполнят солисты Большого театра, а сочиненную современными постановщиками историю о том, что произошло за полвека до описанных в повести Пушкина событий в Париже между юной графиней и Сен-Жерменом, представят Надежда Михалкова и актер театра имени Евгения Вахтангова Сергей Епишев.

Бертман привезет в Клин премьеру театра «Геликон-опера» этого сезона — спектакль «Мазепа», причем декорации будут адаптированы специально для фестивальной сцены в Клину.

В этом году фестиваль П.И. Чайковского стал частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля – 5 и 6 июня – станут днями Франции. В музее П.И. Чайковского будет открыта выставка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Ведущие искусствоведы из Франции и России на круглом столе обсудят перспективы развития российско-французских культурных связей в контексте истории сотворчества двух культур и двух гениев — Чайковского и Петипа.

Концерт «Россия – Франция: навстречу друг другу» состоится 5 июня. Впервые в России выступит известный французский пианист Франсуа Дюмон, который исполнит концерт Мориса Равеля для левой руки. Ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова представит «Шехерезаду» Равеля – произведение, исполняющееся редко.

Эксклюзивный проект фестиваля в Клину – концертное исполнение оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» – будет представлен 6 июня. В исполнении оперы примут участие солисты, хор и оркестр «Новой оперы», музыкальный руководитель проекта - дирижер с мировым именем Ян Латам-Кениг.

Впервые участником фестиваля станет Московский театр имени М.Н. Ермоловой. Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.

Также впервые на фестиваль приедет Государственный оркестр России имени Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет один из самых заметных музыкантов нового поколения Василий Петренко.

Несколько событий фестивальной афиши адресованы семейной аудитории: Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой Анной Большовой специально для фестиваля подготовили литературно-музыкальную композицию по детской классике.

«Девиз и само наполнение фестиваля в этом году нам подсказал великий немецкий романтик Шиллер. Его строчка «Обнимитесь, миллионы!» из «Оды к радости», нашедшей свое гениальное музыкальное воплощение в симфонии Бетховена, во всей полноте передает наши мысли о том, что сегодня именно искусство способно объединить мир, привнести гармонию и свет в отношения между людьми всех континентов», - отметила Ширалиева.