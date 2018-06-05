РИАМО - 5 июн. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве закроют для посетителей со вторника по 17 июня, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади доступ посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 5 по 17 июня 2018 года осуществляться не будет», - отмечается в сообщении.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы - 10:00-13:00.