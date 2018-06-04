РИАМО – 4 июн. Власти Крыма держат под контролем вопрос с сокращением числа рейсов на полуостров, сообщила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

В Совете Федерации оценили сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам в Крым.

«Уже сегодня турпоток в Крым возрос на 28%. Нами неоднократно поднимался вопрос стоимости авиабилетов. Цены на билеты в Крым всегда были выше, чем в другие регионы России. Это всегда вызывает критику как гостей полуострова, так и самих крымчан. Сокращение рядом авиакомпаний перевозок, по их утверждениям вызванное экономическими факторами, нам известно», - сказала Ковитиди в интервью Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, вопрос этот находится на контроле у главы республики. Как в дальнейшем скажется на туристической привлекательности сокращение объема перевозок, можно будет увидеть в конце сезона. При любой погоде туристический сезон в Крыму состоится, потому что регион уникален.

Ранее на сайте сообщалось что, по расчетам Транспортной клиринговой палаты, сделанным на основе расписаний, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала почти на четверть.