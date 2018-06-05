РИАМО - 5 июн. Участники «Экомарафона», который пройдет в Московском зоопарке во вторник, узнают о борьбе с загрязнением окружающей среды, получат значки эковолонтеров и примут участие в мастер-классах, также в зоопарке откроют арт-объектов из пластика, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, в Московском зоопарке пройдет «Экомарафон». У главного входа выступят генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, представители общественного движения, экологических организаций, просветительских журналов. Они расскажут о современных методах борьбы с загрязнением окружающей среды, в том числе пластиковыми отходами», - говорится в сообщении.

Кроме того, зоопарк презентует новейший образец системы раздельного сбора мусора. В ближайшем будущем она появится на территории зоосада и позволит минимизировать загрязнения.

С 12:00 до 15:00 в зоопарке будут принимать пластиковые бутылки. Их можно будет оставить на специальных станциях сбора у главного входа. Участники акции получат значки «Эковолонтер».

5 июня в зоопарке также откроются несколько арт-объектов из пластика, символизирующих глобальность экологической проблемы. Самых юных гостей зоопарка ждут специальные мастер-классы, где им расскажут о правильном обращении с пластиковыми бутылками и другими отходами, а также научат мастерить из пластика необычные и полезные в быту предметы.

Одновременно в открытом лектории зоопарка пройдет встречи с экоактивистами, а на круге катания представят выставку работ фотографа Ольги Мичи о красоте животного мира и проблемах окружающей среды. Помимо того, все желающие смогут принять участие в экологических мастер-классах ГПБУ «Мосприрода».

«Экомарафон» стартует за 10 дней до начала чемпионата мира по футболу - 2018. Тысячи туристов оставят после себя тонны пластиковых отходов. Поэтому очень важно, чтобы жители были готовы очистить города от пластикового мусора и не допустить негативных последствий для экологии. Пункты сбора пластика у зоопарка будут открыты на протяжении всего чемпионата мира. Собранный пластик отправят на переработку.