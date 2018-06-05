РИАМО - 5 июн. Улицы в Хорошевском районе Москвы будут перекрыты в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» во вторник, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» планируются 5 июня с 17:00 до 22:00 на участках: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», – говорится в сообщении.

Улицы планируют перекрыть полностью.

Пятого июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.