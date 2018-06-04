РИАМО - 4 июн. В Москве состоялась официальная приемка итога реставрационных работ по памятнику-склепу семьи Гучковых на Преображенском кладбище, памятник датируется концом XIX — началом XX века, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«Специалисты Мосгорнаследия приняли реставрационные работы, проведенные на выявленном объекте культурного наследия «Преображенское кладбище: памятник-склеп семьи Гучковых», расположенном по адресу: улица Преображенский Вал, дом 17а. Этот памятник был выполнен по проекту архитектора Павла Заруцкого и датируется концом XIX — началом XX века», - отмечается в сообщении.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, часовня-усыпальница находится неподалеку от главного входа на Преображенское кладбище. Она выполнена из черного габбро-диабаза, а по периметру декорирована позолоченным орнаментом. Фасады оформлены в стиле неоклассики, купол венчает восьмиконечный крест на яблоке.

Первым этапом реставрации стало проведение противоаварийных работ. Специалисты демонтировали ограду, установили строительные леса, провели консервационные работы по живописи свода, установили над часовней защитный навес. Реставраторы промаркировали и демонтировали все элементы креста, каменные блоки аттика, мраморный карниз и сохранившиеся в облицовке плиты, а также железобетонный свод апсиды и блоки стен.

Далее мастера очистили все поверхности от различных загрязнений и известковых подтеков, устранили дефекты (сколы, отверстия) стен. Поверхность камня обработали и восстановили позолоту. Специалисты изготовили и установили крышу апсиды, воссоздали барабан, смонтировали все элементы, а кровлю покрыли эмалью.

Важным этапом реставрации была работа с крестом, венчающим купол. Мастера устранили дефекты поверхности (трещины, отверстия, мелкие вмятины), отреставрировали каркас креста, промыли и очистили от коррозии его поверхности, окрасили и нанесли защитное покрытие. После этого наружную обшивку креста собрали, воссоздали декоративный элемент и позолотили все детали этой конструкции.

В интерьерах часовни был укреплен красочный и штукатурный слой, восполнены их утраты, отреставрированы подлинные мраморные элементы, воссозданы утраченные плиты пола в натуральном камне, воссозданы росписи свода аспиды, в том числе золотые звезды, восстановлен мраморный подоконник.

Стальную ограду также очистили от загрязнений и следов коррозии, устранили деформации, изготовили и смонтировали утраченные элементы, окрасили всю поверхность и обработали защитными составами.

«Реставраторы провели по-настоящему масштабный комплекс работ по всему склепу, и теперь он вновь обрел свой уникальный исторический облик», - сказал Емельянов.

В ходе реставрации выяснилось, что часовня поставлена не над могилой купца-старообрядца Федора Гучкова, а над местом захоронения Михаила Сергеева, родственника купцов Сергеевых, которые торговали чаем и сахаром. Он обладал большим состоянием, жертвовал много средств Преображенской старообрядческой общине. В честь своего благодетеля община и воздвигла этот памятник. А семейное захоронение представителей рода Гучковых находится по соседству с этой часовней-усыпальницей.