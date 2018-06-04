РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Активисты отмечают снижение неприятного запаха, исходящего от закрытого полигона ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По сравнению с декабрем 2017 года пахнуть стало меньше, есть улучшения, хотя запах еще есть. Все зависит от ветра. Но в декабре вообще нельзя было выйти на улицу, сейчас терпимо. Я живу на улице Речной. Тут бывает неприятный запах во время штиля или, когда ветер дует в нашу сторону. Сейчас случаи, когда появляется неприятный запах, стали реже и слабее, хотя они пока полностью не прекратились», – сказала член рабочей группы по рекультивации полигона ТБО «Кучино» Маргарита Боброва.

Она отметила, что окончательно оценить эффективность работ по рекультивации можно будет только после их окончания.

Маргарита Боброва является общественным экологическим инспектором, одной из основателей экологического движения «За чистый Железнодорожный».

В ходе рекультивации тело полигона полностью перекроют полимерным материалом, установят систему сбора и очистки фильтрата – опасной свалочной жидкости. Также будет расширена система дегазации. На полигоне смонтируют четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Рекультивация полигона ТБО «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. В ходе предрекультивационных работ тело полигона было пересыпано чистым грунтом. Также на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации. На свалке установили большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. В мае 2018 года систему дегазации дополнили еще одним высокотемпературным факелом. В апреле 2018 года склоны полигона начали перекрывать полимерной пленкой, которая временно будет выполнять функцию защиты от выхода свалочного газа.