РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Около 1 200 парковочных мест создадут в подмосковной Балашихе в текущем году, машино-места появятся во дворах в рамках работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2018 году в Балашихе мы планируем комплексно благоустроить 47 дворов. Будут отремонтированы проезды, установлены детские и спортивные площадки, модернизированы линии уличного освещения. Также в рамках работ по комплексному благоустройству мы планируем создать во дворах около 1 200 парковочных мест», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что новые проковочные места будут организованы в микрорайонах ВНИИПО, Северный и Заря.

На работы по комплексному благоустройству дворов в Балашихе планируется потратить около 500 миллионов рублей.