РИАМО - 4 июн. Мособлдума 7 июня рассмотрит законопроект о льготах по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, льготами смогут воспользоваться 212 организаций, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Сейчас льгота действует только в отношении организаций, осуществляющих деятельность в области перевозки грузов железнодорожным транспортом или оказания услуг по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых полувагонов или вагонов-цистерн, или локомотивов.

«Предлагается распространить льготу по налогу на прибыль на организации, осуществляющие виды деятельности, связанные с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. С помощью поправок мы сможем максимально охватить все виды деятельности в этой сфере услуг. Это поможет привлечь в регион новые компании и значительно расширит поддержку для тех организаций, которые уже занимаются железнодорожными грузоперевозками и зарегистрированы в Московской области», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Московской областной думы – 7 июня. Изменения предлагаются в региональный закон «О льготном налогообложении в Московской области» и коснутся статьи 26.26. Также предусмотрено расширение перечня железнодорожного транспорта и оборудования, владельцы которого смогут получить льготу по налогу.

«Из бюджета (в результате принятия закона – ред.) может «выпасть» 344 миллиона рублей. Конечно, это не маленькая цифра, но те организации, которые уже сейчас смогут прийти, ее компенсируют. В перспективе же поступление налогов с этой отрасли может вырасти именно благодаря этим поправкам», - добавил Брынцалов.

Он добавил, что, по предварительному прогнозу, льготами смогут воспользоваться дополнительно 212 организаций.

В этом году Московская областная дума уже приняла закон для привлечения в область крупных налогоплательщиков – речь идет о льготах на налог на прибыль и на имущество для новых административно-деловых центров.