РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. Во вторник в подмосковном Королеве начнется городской чемпионат по киберфутболу, посвященный чемпионату мира по футболу FIFA в России, сообщается в группе местного отделение организации «Молодая гвардия».

«В преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 в России мы запускаем чемпионат Королева по киберфутболу FIFA-18! Чемпионат будет проходить с 5 по 10 июня с 17:00 в кафе «Лепешка» по адресу: улица Гагарина, дом 12/14. Участники, занявшие призовые места, получат ценные подарки, а победитель сможет поднять над своей головой кубок чемпиона», – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».