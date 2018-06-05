РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В парке «Наташинские пруды» Люберец во вторник проведут дезинсекцию от клещей, а уже 6 июня насекомых будут уничтожать в природных станциях центрального парка, сообщается в Instagram-аккаунте парков.

«В Люберецких парках культуры и отдыха в период с 5 по 6 июня будут проводиться мероприятия по дезинсекции. Убедительная просьба быть более внимательными и по возможности отказаться от посещения парков в дни проведения дезинсекции», – говорится в сообщении.

Во вторник с 10:00 дезинсекцию клещей и личинок комаров проведут в природных станциях и водоемах парка «Наташинские пруды». Шестого июня с 10:00 начнут дезинсекцию клещей в природных станциях центрального парка.

Дезинсекция – уничтожение специальными средствами паразитических насекомых, а также насекомых, вредящих хозяйству.