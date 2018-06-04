РИАМО - 4 июн. В Москве установили более 200 дорожных знаков, напоминающих об ограничениях въезда город на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, водителей просят быть внимательными, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы установил на всех подъездах ко МКАД более 200 дорожных знаков, которые проинформируют водителей об ограничениях», - говорится в сообщении.

С 1 июня по 17 июля на территорию Москвы смогут проехать только автобусы, которые: осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах города.

Кроме этого, автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Устройства должны передавать в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года информацию о местонахождении, направлении и скорости движения автобусов.

При этом владельцам транспортных средств следует заранее направить в «Транспортную дирекцию» уведомления о планируемом въезде на территорию Москвы. Еще одним требованием является получение разрешения на въезд от уполномоченного территориального органа министерства внутренних дел Российской Федерации.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.