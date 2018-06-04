РИАМО - 4 июн. В Воскресенском районе Подмосковья приступили к строительству завода по термической переработке отходов в энергию, его планируют открыть уже в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы ГК «РТ-Инвест».

«Первого июня 2018 года группа «РТ-Инвест» (входящая госкорпорацию «Ростех») приступила к первому этапу строительных работ по проекту завода по термической переработке отходов в энергию. Будущий объект расположен близ деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года», - говорится в сообщении.

Первый этап работ по строительству завода по термической переработке отходов в энергию заключается в установке временных зданий и сооружений, разработке котлованов, строительстве временных автомобильных дорог, а также монолитных работах на главном корпусе и вспомогательных зданиях сооружений.

Строительство продолжится около двух лет и завершится во втором квартале 2020 года. Вторым этапом строительных работ предусматривается возведение основных и вспомогательных зданий и сооружений, прокладка постоянных коммуникаций и поставка основного и вспомогательного оборудования.

«Началу строительства предшествовало получение положительного заключения Главгосэкспертизы по проекту будущего завода. Данный этап является ключевым по всем объектам, планируемых к строительству на территории Московской области и Татарстана. По итогам получения данного заключения было выдано разрешение на строительство», - отмечается в материале.

Общий объем инвестиций в проект завода в Воскресенском районе составит до 30 миллиардов рублей. Партнером «РТ-Инвест» по первому этапу строительных работ стала компания АО «Трест Гидромонтаж» (входит в группу компаний АО «ТЭК Мосэнерго»). Контракт с подрядчиком уже подписан компанией ООО «АГК-1» (входит в «РТ-Инвест»), общая сумма договора по объекту в Воскресенском районе составит более 2 миллиардов рублей.

«Начало строительства первого объекта по термической переработке отходов в энергию является важной вехой на пути реализации проекта «Энергия из отходов» в Московской области. Пройдены все сложнейшие государственные экологические экспертизы, давшие возможность нивелировать все возможные риски, получено разрешение на строительство и уже начаты работы на площадке», – заявил генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

По его словам, это будет первый завод подобного типа на территории Российской Федерации, который станет важным элементом комплексной системы по обращению с отходами, которому предшествуют раздельный сбор отходов, сортировка и переработка во вторичные фракции.

Шипелов также выразил уверенность в том, что благодаря качественной и слаженной работе местные жители не почувствуют никаких неудобств и уже во 2 квартале 2021 года заработает первые из четырех аналогичных заводов в Московской области.