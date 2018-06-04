РИАМО - 4 июн. Квест для детей по мотивам спорта и предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, организовали специалисты «Дома на Брестской» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Игровая викторина «Ну, мяч, погоди!» создана для детей и будет интересна ученикам начальных классов. По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, пройдя маршрут, состоящий из состязаний и преград, ребята улучшат свои знания в области спорта, а также станут лучше ориентироваться в родном городе», - говорится в сообщении.

Задача участников квеста – собрать из кусочков карту, которая подскажет, где спрятан главный трофей игры. Последовательность маршрута укажет гигантский футбольный мяч, который будет проецироваться на уникальную интерактивную карту Москвы.

От тура к туру на мяче будут высвечиваться цифры – ребятам необходимо найти медальон с актуальной для тура цифрой. К каждому медальону будет прикреплено задание – ребятам предстоит решать ребусы, загадки, определять правда или вымысел тот или иной факт из области спорта и даже выполнять физические упражнения.

Викторина для детей пройдет в рамках выставки «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018». Она посвящена подготовке столицы к футбольному первенству.

«Популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры поставлены мэром Москвы Сергеем Собяниным в приоритет градостроительного развития мегаполиса. Уверен, что проходящие здесь тематические выставка и лекция вызовут интерес как москвичей, так и гостей столицы», - прокомментировал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Вниманию посетителей экспозиции «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018» представлены порядка 70 планшетов с информацией и фотографиями московских и подмосковных объектов, задействованных в чемпионате. И это не только спортивные сооружения, а еще и гостиницы, станции метро и Московского центрального кольца.

Помимо этого, каждый четверг в «Доме на Брестской» проводится лекция «Москва спортивная. Объекты FIFA».

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ.