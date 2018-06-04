РИАМО - 4 июн. Новый жилой дом общей площадью 19,82 тысячи квадратных метров с подземным паркингом планируют построить в подмосковном Щелкове к концу 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства дома №5 в микрорайоне 14 города Щелково. В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного этапа, осуществляется монтаж башенного крана. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

Общая площадь 3-секционного жилого дома переменной этажности (10-14) составит 19,82 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 168 квартир, среди которых: однокомнатных – 84, двухкомнатных – 47, трехкомнатных – 35, четырехкомнатных – 1, шестикомнатных – 1. Площадь квартир – 9937 квадратных метров. На первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения.

Согласно проекту, подземный одноуровневый паркинг рассчитан на 114 машино-мест. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», – отметил руководитель ведомства Артур Гарибян.

Первая плановая проверка на объекте начнется с 17 июля 2018 года, говорится в сообщении.

Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает – ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ МСК».