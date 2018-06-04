РИАМО - 4 июн. АО «Мосотделстрой №1» стало новым застройщиком жилого комплекса (ЖК) «Царицыно» в Москве, достройку проведут с привлечением средств столичного бюджета, сообщается на сайте Минстроя России.

«По итогам заседания ведомственной комиссии по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями незавершенных объектов строительства, Минстрой России принял положительное решение о возможности для АО «Мосотделстрой №1» стать приобретателем ЖК «Царицыно» и исполнить обязательства предыдущего застройщика перед участниками долевого строительства», - говорится в сообщении.

Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что достройка объекта будет происходить с привлечением средств бюджета Москвы, так как именно город является учредителем нового застройщика.

«Принятое решение позволит обеспечить жильем более 4 тысяч граждан, чьи средства были привлечены в строительство. И это еще один важный шаг в решении проблем обманутых дольщиков», - подчеркнул Якушев.

Обращение о передаче имущества и обязательств прежнего застройщика ЖК «Царицыно» компании АО «Мостостройотдел №1» было детально рассмотрено Минстроем России.

Заключение ведомства направлено в Арбитражный суд Московской области для проведения дальнейших процедур по передаче АО «Мосотделстрой №1» имущества и обязательств предыдущего застройщика.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено.

Власти Москвы возьмут на себя обязательства по достройке объекта. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Новым застройщиком ЖК «Царицыно» город определил АО «Мосотделстрой №1».