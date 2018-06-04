РИАМО – 4 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого с 1 января 2019 года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 января 2019 года», - говорится в материале.

Закон был разработан Минтрансом РФ для исполнения поручений президента и правительства.

В настоящий момент штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты.