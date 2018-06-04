РИАМО - 4 июн. Медицинский вертолет доставит в одну из больниц Москвы мотоциклиста, который пострадал в аварии на МКАД, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 11-й километр МКАД, где произошло ДТП с участием мотоцикла.

«С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего водителя мотоцикла с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.