РИАМО - 4 июн. Более 2 миллионов человек посетили в Москве фестиваль «Рыбная неделя», который шел с 17 по 27 мая, гости приобрели более 144 тонн рыбы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Целых одиннадцать дней на площадках в центре города, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности (Зеленоград) москвичи и туристы выбирали свежую и качественную рыбу и морепродукты, пробовали необычные рыбные блюда, смотрели спектакли и гастрономические шоу, а также участвовали в творческих программах на любой вкус.

«На площадках «Рыбной недели» побывали более 2 миллионов человек! Посетители фестиваля приобрели более 144 тонн рыбы, 71 тысячу банок консервов и 5,5 тысяч устриц», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, гастрономические монофестивали, то есть фестивали, посвященные только одному виду продуктов, набирают популярность по всему миру и это не удивительно: подобные события не только востребованы среди местных жителей, но и привлекают огромное количество туристов. Конечно же, это дает большой экономический эффект.

Такие мероприятия – это всегда существенная поддержка отечественных производителей и рестораторов, а в случае с московскими фестивалями – это еще и поддержка малого и среднего бизнеса, и, в особенности, стартапов, так как торговые места на фестивальных площадках город предоставляет совершенно бесплатно.

«Пожалуй, самый заметный гастрономический монофестиваль в Москве это «Рыбная неделя». Он прошел уже в четвертый раз – и вновь популярность этого события среди москвичей превзошла все ожидания», - добавила Сергунина.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, главной составляющей фестиваля была торговая программа: 40 компаний со всей страны привезли на московские площадки более 100 наименований различных даров моря. Самый широкий выбор ждал посетителей в торговых шале на площади Революции, а также на фестивальном «Рыбном рынке» (он развернулся на пространстве между площадью Революции и Манежной площадью).

«За все дни фестиваля на площадках было продано 42,65 тысячи килограммов охлажденной рыбы, 35,8 тысячи килограммов копченой, 34,24 тысячи килограммов замороженной, а также 31,5 тысячи килограммов сельди. Также гости приобрели 71,4 тысячи упаковок консервов и пресервов и 5473 устрицы. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, а также камчатский краб и осьминоги», - перечислил Немерюк.