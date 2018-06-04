РИАМО - 4 июн. Музеи Подмосковья к чемпионату мира по футболу разработали специальные программы, жителей и гостей региона научат играть в городки, для них проведут соревнования по старинным играм и организуют народные забавы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Государственные подмосковные музеи к чемпионату мира по футболу разработали специальные программы, которые будут интересны как жителям, так и гостям региона. Помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, посетителей ждут народные забавы, соревнования по незаслуженно забытым в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» подготовили мультимедийную инсталляцию «Традиция. Вера. Победа». Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет собой специально подобранный контент из фотографий и видео, рассказывающих о наиболее интересных событиях в истории советского футбола и легендах, поднявших этот спорт в СССР на мировой уровень. Зрители также увидят работы художников Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Павла Кузнецова, Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других мастеров.

В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Серпухов. История футбола в лицах». В начале ХХ века в городе был создан футбольный клуб. Первый футбольный матч в Серпухове прошел в июле 1908 года: на поле вышли рабочие бумагопрядильной фабрики «Новая мыза». В рамках проекта «Музей и дети» пройдет акция «Раскрась свою жизнь». Участники программы «Вокруг футбола» раскрасят эмблемы футбольных клубов и создадут футбольную карту мира.

Усадьбы Шахматово, Тараканово и Боблово мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока по субботам будут проводить физзарядку и футбольные матчи между командой музея и сборной командой посетителей.

Музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» пригласит посетителей принять участие в «попинухе» – веселой игре-забаве с лоскутным мячом и посетить аттракционы. Также в музее организуют онлайн-трансляцию финала чемпионата мира.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» пригласит на семейный фольклорно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом», призванный напомнить о традициях XIX века. Липец – одно из старинных названий июля. На празднике выступят фольклорные коллективы, гости смогут посетить медовую лавку, угоститься пирогами с фруктовым чаем. Одна из площадок будет посвящена «попинухе».

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник разработал программу для летних оздоровительных лагерей «Путешествие в страну Футболию». Программа включает знакомство с выставкой «Мы верим твердо в героев спорта!» и конкурс-турнир «Футбол forever».

Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина проведет фестиваль «Традиция». В программе фестиваля – концерты, лекции, дискуссии, мастер-классы, детские спектакли, представления и многое другое.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского проведет музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Именины П.И. Чайковского». Гостей ждут экскурсия по мемориальному дому, посещение выставок, концерты камерной музыки, выступление фольклорного коллектива, мастер-классы.

В Московском областном музее народных художественных промыслов будет работать выставка «Россия спортивная», подготовленная совместно с Современным музеем спорта. Большая часть экспозиции посвящена истории отечественного футбола. Также на выставке представлены хоккейные награды соревнований всех рангов, экспонаты, связанные с Олимпийскими играми.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» проведет «День гостей». В программе: спектакль по водевилю Чехова «Медведь», романсы и русские народные песни, дружеская встреча по крокету, мастер-классы по игре в городки и варке варенья, чаепитие с сушками. Также в музее пройдет благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!».

На территории Военно-технического музея пройдет выставка «Американские машины на службе Красной армии», игровая программа «Самые веселые старты», а также конкурсы футбольных «кричалок» и аквагрима и исполнения футбольного гимна на вувузелах.

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее откроется выставка «На заре русского спорта», экспозицию которой составят фотографии, документы, одежда и предметы из частной коллекции.