РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В Москве подвели итоги международного театрального фестиваля-конкурса, Гран-при получил театр из Подольска, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

«Театр «Яхонт» из Подольска завоевал Гран-при XV Международного национального театрального фестиваля-конкурса «Москва – город Мира». Возглавлял жюри Народный артист СССР Николай Сличенко. Торжественная церемония награждения состоялась 3 июня в театре «Ромэн» в Москве», – говорится в сообщении.

В фестивале-конкурсе приняли участие 45 театров, в том числе «Бумажный кораблик» из Франции, корейская студия Высшего театрального училища, (институт) имени Щепкина при государственном академическом Малом театре России, государственный академический Малый театр России, Московский театр Армена Джигарханяна и многие другие.

Театр «Яхонт» показал свою работу 31 марта текущего года при поддержке депутата горсовета Юрия Стрелкова, автономной некоммерческой организации «Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «Яхонт» (президент Сергей Антонов) и культурно-досугового центра «Южный» (директор Светлана Соловьева).

На конкурс актеры театра представили спектакль «Территория Д» по пьесе Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также всех неравнодушных к творчеству. Сразу после спектакля члены жюри высказали свое мнение о спектакле, проделанной работе руководителям и актерам.