РИАМО - 4 июн. Чтобы привлечь инвесторов к восстановлению детских лагерей в Подмосковье, для аренды оздоровительных учреждений региона могут одобрить льготную ставку, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что тема организации детского отдыха актуальна, и здесь затрагивается сразу несколько аспектов, касающихся не только безопасности самих детей, но и в целом поддержки данной отрасли, в том числе и на законодательном уровне.

«Так, мы не раз проводили различные мероприятия, звучали предложения о создании специального открытого реестра лагерей, а что касается вопроса об их восстановлении – для привлечения потенциальных инвесторов есть возможность установления льготной арендной ставки», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что в ближайшее время комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы проведет выездное заседание в одном из действующих подмосковных детских лагерей – там будут затронуты все эти вопросы, и по итогам многое может войти в пакет поправок к региональному, а может и к федеральному законодательству.

В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 8,5 тысяч детей из многодетных семей Подмосковья поедут отдыхать этим летом в оздоровительные лагеря России. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию в Подмосковье выделили порядка 1,8 миллиарда рублей.