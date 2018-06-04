РИАМО - 4 июн. Двухметровый футбольный мяч, созданный из растений, установили в подмосковном Раменском в преддверии чемпионата мира по футболу и прибытия сборной команды Португалии, которая будет жить и тренироваться в Кратове, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«Футбольный мяч диаметром два метра установлен в городе Раменское, на пересечении улиц Чугунова и Народная. Как рассказали специалисты МБУ «Содержание и благоустройство», это топиарная фигура, то есть скульптурная композиция, созданная из растений», - отмечается в сообщении.

В преддверии чемпионата мира по футболу мяч-клумба создаст в городе атмосферу спортивного праздника.

«Надеемся, он порадует игроков сборной Португалии, которые 9 июня заселяются в учебно-тренировочный центр «Сатурн» в поселке Кратово», - добавляется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.