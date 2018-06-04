РИАМО - 4 июн. Для очистки прудов-отстойников столичных очистных сооружений там высадили более 5 тысяч водных гиацинтов – эйхорний, растения могут дезодорировать окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«Наступило лето, и специалисты ГУП «Мосводосток» высадили более 5 тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии, что составит более 82 тысяч кубометров очищенных вод», — говорится в сообщении.

Эйхорния - одно из красивейших, но капризных плавающих растений, которое высаживается на прудах-отстойниках очистных сооружений. Выделение кислорода – процесс ее жизнедеятельности. ГУП «Мосводосток» использует растение для очистки водной среды и поддержания экобаланса водного состава. Очищению воды способствует мощная корневая система растения, которая может достигать 0,5 метра.

Корни эйхорнии покрыты мелкими волосками, которые способствуют эффективному задержанию и осаждению на себя растворенных в воде загрязнений. С помощью корней эйхорния способна не только извлекать многие примеси из водоемов, но и дезодорировать окружающую воздушную среду. Водный гиацинт успешно борется со множеством соединений, которые загрязняют водоемы, стимулирует рост бактерий, улучшает качество очищенного стока.

«Эйхорния родом из тропических лесов Америки, но так как в России не всегда «тропики», то приходится прятать этого «гостя» подальше от холодов. Поэтому в зимний период перед специалистами предприятия стояла задача по сохранению водного гиацинта при температуре 15-22 градуса. Для того, чтобы обеспечить необходимые условия для ее сохранения, очистные сооружения предприятия оборудованы «плавающими» теплицами», — уточняется в сообщении.

На протяжении зимы сотрудники предприятия также вели специальные наблюдения за состоянием растений, чтобы в водоемах столицы были высажены лучшие образцы.

Эйхорния обладает способностью быстро размножаться, поэтому в течение летнего сезона «рассада» эйхорнии, разрастаясь, полностью покрывает водную поверхность в секциях очистных сооружений.